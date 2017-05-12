Орловцы стали чаще застревать в лифтах

12.05.2017 Новости

На такую проблему посетовал директор «Первой городской управляющей компании».

По информации Александра Касьянова, по статистике единой диспетчерской службы их компании за последний год увеличилось количество случаев, когда горожане застревают в лифтах. Примечательно, что застревание лифтов растет на фоне массовой смены лифтов по программе капремонта. Сам Александр Касьянов считает, что печальная статистика жалоб на лифты связана с некачественной пусконаладкой нового оборудования. Однако, открытой статистики и среза по застреваниям в старых и новых лифтах озвучено не было.


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