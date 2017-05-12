Орловцы стали чаще застревать в лифтах

На такую проблему посетовал директор «Первой городской управляющей компании».

По информации Александра Касьянова, по статистике единой диспетчерской службы их компании за последний год увеличилось количество случаев, когда горожане застревают в лифтах. Примечательно, что застревание лифтов растет на фоне массовой смены лифтов по программе капремонта. Сам Александр Касьянов считает, что печальная статистика жалоб на лифты связана с некачественной пусконаладкой нового оборудования. Однако, открытой статистики и среза по застреваниям в старых и новых лифтах озвучено не было.