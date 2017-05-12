«Почта России» попросила увеличить период оплаты квитанций

12.05.2017 Новости

Очереди в двадцатых числах месяца волнуют руководство УФПС.

Директор филиала Илья Кравцов на комитете по ЖКХ попросил депутатов рассмотреть возможность увеличить период оплаты квитанций по ЖКХ. Так как к концу месяца около почтовых отделений выстраиваются огромные очереди, а количество касс, которые могут принимать платежи, ограничено.

Депутаты не дали никакого ответа руководителю УФПС по Орловской области. Причина молчания депутатов очевидна, ведь законодательно предъявляется требование передачи показаний к 25 числу каждого месяца, а вот оплата может быть произведена позже. Однако горожанам удобней заполнять и в тот же день оплачивать. Поэтому, скорее всего, «Почте России» придется, как и прежде, переживать наплывы горожан.

Напомним, в конце апреля орловцы стали активно жаловаться на очереди в почтовых отделениях. Представители УФПС заявляли, что дело в оплате коммунальных услуг, однако, по нашим данным, причиной является внедрение системы электронной очереди. Отметим также, что сейчас, вне периода оплаты, очереди на почте уменьшились, но никуда не делись.


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