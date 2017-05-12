Под Орлом чиновники «забыли» заплатить за строительство водопровода

Подрядчик отсудил у администрации Залегощенского района 1,66 млн рублей.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Альтаир» к администрации Залегощенского района о взыскании крупной задолженности по муниципальному контракту. Как следует из материалов дела, в сентябре 2015 года стороны заключили договор на устройство водопроводных сетей в деревне Подмаслово.

Стоимость контракта составила 8 391 556 рублей. Финансирование осуществлялось за счет средств федерального бюджета, бюджетов Орловской области и Залегощенского района, а также внебюджетных источников. Часть средств на подключение сетей к домам вложили сами жители.

Подрядчик исполнил свои обязательства, а чиновники – нет. Фирме отдали не всю оговоренную сумму. Исковые требования были удовлетворены в полном объеме. Суд взыскал в пользу фирмы за счет средств казны Залегощенского района задолженность в сумме 1,66 миллиона рублей.