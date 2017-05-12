В Орле начали заливать фундамент новой Гостиной, 1

12 мая рабочие приступили к строительству нового здания по адресу: ул. Гостиная, д. 1 в Орле. К середине дня они забетонировали площадку под будущим зданием.
Напомним, начальник управления по госохране объектов культурного наследия Орловской области Сергей Семиделихин недавно заявил, что здание будет возведено по чертежам архитектора Тибо-Бриньоля, уйдет чуть внутрь, а после строительства будет считать памятником.
Полуразрушенное здание на Гостиной, 1 снесли в ночь на 28 мая 2016 года.
Фото: «Орловские новости»
Наконец-то возведут хоть что-то вместо той рухляди….
и простоит это что то в 100 раз меньше, чем та рухлядь
На самом деле, сделали только цементнопесчаную стяжку, БЕЗ АРМАТУРНОГО КАРКАСА, несущая способность которой — пшик!
Такое расположение строящегося здания исключит возможность расширения Красного моста до ширины ул.Гостиной.
Расширение Красного моста при его приближающейся реконструкции «раскроет» узкое горло на основной улице города и обеспечит двухрядное движение в обе стороны. Технически это возможно. Прецеденты расширения мостов в других городах есть.
Власти города не озаботились перспективным развитием улично-дорожной сети и интересах частных лиц в очередной раз изуродуют архитектурный облик города.
Взываю к совести Олега Минкина, который как никак отвечает за градостроительство, — остановите этот новострой, проработайте проектное предложение по расширению проезжей части Красного моста до ширины ул.Гостиной.
Горожане и транспортники будут Вам благодарны.
С уважением,
В.Курман
Когда вопрос о расширении моста станет в повестку дня, нынешних руководителей не будет и в помине. Расхлёбывать придётся другим. А нынешним останутся только проклятия. С них как с гуся вода.
Все благодаря губернатору. Радуйтесь, что дышите свежим майским воздухом, а не Строевской спертой вонью!
Ребята не напрягайте мышцы пальцев… никто не будет расширять мост… если и будут то съедят дорогу перед данным зданием и все будет как в Китае)))
Очередной, уже который, НОВОДЕЛ, фальшивый «памятник» непонятно чего.
О! Очередной памятник-ТЦ! С нетерпением ждём…
Зачем зажимать мост с двух сторон? Еще один торговый центр рядом с рынком, который постепенно теряет покупателей? Без места под автостоянку? Ах, да, покупатели будут на него спускаться с неба!
Как достала эта бл..ско-армянская власть!
ПОТОМСКИЙ-УХОДИ!