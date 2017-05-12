В Орле начали заливать фундамент новой Гостиной, 1

12.05.2017 Важное, Новости

12 мая рабочие приступили к строительству нового здания по адресу: ул. Гостиная, д. 1 в Орле. К середине дня они забетонировали площадку под будущим зданием.

Напомним, начальник управления по госохране объектов культурного наследия Орловской области Сергей Семиделихин недавно заявил, что здание будет возведено по чертежам архитектора Тибо-Бриньоля, уйдет чуть внутрь, а после строительства будет считать памятником.

Полуразрушенное здание на Гостиной, 1 снесли в ночь на 28 мая 2016 года.

Фото: «Орловские новости»


12 комментария В Орле начали заливать фундамент новой Гостиной, 1

    • и простоит это что то в 100 раз меньше, чем та рухлядь

  2. На самом деле, сделали только цементнопесчаную стяжку, БЕЗ АРМАТУРНОГО КАРКАСА, несущая способность которой — пшик!

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  3. Такое расположение строящегося здания исключит возможность расширения Красного моста до ширины ул.Гостиной.
    Расширение Красного моста при его приближающейся реконструкции «раскроет» узкое горло на основной улице города и обеспечит двухрядное движение в обе стороны. Технически это возможно. Прецеденты расширения мостов в других городах есть.

    Власти города не озаботились перспективным развитием улично-дорожной сети и интересах частных лиц в очередной раз изуродуют архитектурный облик города.
    Взываю к совести Олега Минкина, который как никак отвечает за градостроительство, — остановите этот новострой, проработайте проектное предложение по расширению проезжей части Красного моста до ширины ул.Гостиной.
    Горожане и транспортники будут Вам благодарны.
    С уважением,
    В.Курман

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    • Когда вопрос о расширении моста станет в повестку дня, нынешних руководителей не будет и в помине. Расхлёбывать придётся другим. А нынешним останутся только проклятия. С них как с гуся вода.

  4. Все благодаря губернатору. Радуйтесь, что дышите свежим майским воздухом, а не Строевской спертой вонью!

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  5. Ребята не напрягайте мышцы пальцев… никто не будет расширять мост… если и будут то съедят дорогу перед данным зданием и все будет как в Китае)))

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  8. Зачем зажимать мост с двух сторон? Еще один торговый центр рядом с рынком, который постепенно теряет покупателей? Без места под автостоянку? Ах, да, покупатели будут на него спускаться с неба!

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