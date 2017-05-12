В Орле начали заливать фундамент новой Гостиной, 1

12 мая рабочие приступили к строительству нового здания по адресу: ул. Гостиная, д. 1 в Орле. К середине дня они забетонировали площадку под будущим зданием.

Напомним, начальник управления по госохране объектов культурного наследия Орловской области Сергей Семиделихин недавно заявил, что здание будет возведено по чертежам архитектора Тибо-Бриньоля, уйдет чуть внутрь, а после строительства будет считать памятником.

Полуразрушенное здание на Гостиной, 1 снесли в ночь на 28 мая 2016 года.

Фото: «Орловские новости»