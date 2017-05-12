В Орле при пожаре на 2-й Курской пострадал мужчина

Его госпитализировали в областную больницу.

Как сообщили в пресс-службе орловского ГУ МЧС, в 12:29 спасатели отправились на тушение пожара в одноэтажном доме на улице 2-я Курская. В деревянном доме на четырех хозяев произошло возгорание в коридоре. Пожарные спасли 59-летнего мужчину, находившегося в доме. Его госпитализировали в орловскую областную клиническую больницу.

В результате возгорания выгорел коридор на площади 3 квадратных метра. Предположительной причиной назван аварийный режим работы электросети.

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