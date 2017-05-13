В Ливнах на обслуживание долга потратили 7,8 миллиона рублей

В райцентре Ливны представили отчет об исполнении бюджета за 2016 год.

Экспертное заключение по отчету дала местная Контрольно-счетная палата. Она указала на то, что бюджет Ливен за 2016 год исполнен с профицитом в размере 813,2 тысячи рублей. Однако это не говорит о финансовом благополучии райцентра. Аудиторы выяснили, что обязательства муниципального образования были исполнены не в полном объеме. Кредиторская задолженность по полномочиям городского округа на 1 января 2017 года составила 89,4 миллиона рублей.

Кроме того, сумма задолженности города по банковским и бюджетным кредитам на конец отчетного года составила 58,6 миллиона рублей. Верхний предел муниципального долга, установленный на 1 января 2017 года в размере 70 миллионов рублей, не был превышен.

При этом расходы бюджета на обслуживание муниципального долга за 2016 год составили 7,8 миллиона рублей. КСП нашла и другие расходы, которых можно было бы избежать. Так, сумма затрат казны на выполнение судебных решений в 2016 году составила 5,2 миллиона рублей.