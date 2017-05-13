В орловском СИЗО показали легендарное оружие

В следственном изоляторе провели выставку «Оружие Победы».

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН, выставка была организована для детей сотрудников орловского СИЗО-1. В учебном классе следственного изолятора были представлены макеты оружия, амуниция и документы времен Великой Отечественной войны и конца XX века.

— Ребята увидели макеты револьверов, пистолетов Маузера, Люгера, пистолетов-пулеметов Шпагина, Томпсона, Шмайссера, современные образцы оружия — макеты пулемета «Миниган» и автомата Калашникова, а также макеты холодного оружия, в том числе шашек и штык-ножей,- рассказали в ведомстве. — Макеты оружия и реконструкцию солдатской амуниции можно было подержать в руках и примерить.

Добавим, что выставку организовали члены военно-патриотического клуба «Орел».