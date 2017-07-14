Депутаты горсовета Орла обсудят школьное питание

Для этого они соберутся на внеочередную сессию.

Во вторник, 18 июля, состоится внеочередное заседание Орловского городского Совета народных депутатов, сообщили в пресс-службе горсовета. В повестке дня числится один вопрос — корректировки в бюджет Орла. Они связаны с выделением средств на питание в школах. Докладчиком по вопросу значится начальник финуправления администрации города Артем Митасов.

Напомним, кредиторская задолженность администрации Орла перед поставщиками школьного питания на 1 мая 2017 года составляла 78 миллионов рублей. В качестве одной из мер улучшения ситуации предлагалось сохранить питание для учеников начальной школы, а в 5-11 классах бесплатно кормить только детей из малообеспеченных семей, семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и ряда других льготных категорий.