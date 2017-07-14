Дорожный фонд пополнился прошлогодним миллиардом

Вступили в силу поправки в бюджет региона на текущий год.

Как уже рассказывал «ОрелГрад», на минувшей сессии депутаты Орловского облсовета утвердили поправки в бюджет текущего года. В частности, региональный Дорожный фонд получил миллиард рублей. Судя по пояснительной записке, эти деньги остались с прошлого года. Их попросту не успели израсходовать.

Согласно утвержденному на той же сессии отчету об исполнении бюджета за прошлый год, объем Дорожного фонда по доходам составил 4,764 млрд рублей. Расходы составили 3,8 миллиарда. Отсюда и «лишний» миллиард. Кстати, на 1 января 2016 года также оставался остаток средств, но он был втрое меньше. Тогда израсходовать не успели 318,8 миллиона рублей.

Добавим, что в прошлом году на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и содержание автодорог общего пользования регионального значения было направлено 2,2 млрд рублей, на предоставление субсидий местным бюджетам на дорожные работы – 1,6 миллиарда.