Мэрия Орла выпустила инструкцию по изъятию детей

В Орле утвержден порядок межведомственного взаимодействия.

Исполняющий обязанности главы администрации Орла Александр Муромский утвердил «Порядок межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики при установлении факта нахождения несовершеннолетних в обстановке, не отвечающей требованиям к их воспитанию и содержанию». Как следует из документа, он определяет основные направления и этапы работы системы профилактики.

По сути, это инструкция для сотрудников учреждений соцзащиты населения, здравоохранения, органов внутренних дел, членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также органа опеки и попечительства. Она дает алгоритм действий «при установлении факта нахождения несовершеннолетних в обстановке, не отвечающей требованиям к их воспитанию и содержанию и принятию мер по временному устройству несовершеннолетних и первичной социализации».

В частности, документ устанавливает критерии, по которым будут оценивать степень угрозы ребенку. Так, фактами нахождения детей в ненадлежащей обстановке будут считаться:

— отказ законных представителей от лечения ребенка, имеющего заболевания, требующие медицинского вмешательства;

— наличие признаков физического и психического насилия над ребенком;

— наличием иных обстоятельств, создающих опасность жизни и здоровью ребенка при отказе или уклонении родителей (законных представителей) от лечения имеющихся у них опасных для здоровья ребенка форм заболевания (в том числе открытой формы туберкулеза, обострения психических заболеваний);

— нахождение родителей (законных представителей) в тяжелой степени алкогольного или наркотического опьянения, выражающееся в неадекватном, агрессивном поведении.

Из документа следует, что родители имеют право подать письменное заявление о помещении ребенка в специализированное учреждение социальной реабилитации. Если такое заявление получить невозможно, то решение о помещении ребенка в спецучреждение принимают субъекты системы профилактики.

Порядок обязывает ответственных должностных лиц незамедлительно проверять поступившие сигналы. На передачу сообщения в дежурную часть УМВД и принятие мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего и оказанию неотложной помощи чиновникам отводится 3 часа с момента поступления сигнала.