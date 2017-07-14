Орловец обманул женщину, пообещав ей бетон

Его добычей стали 4 тысячи рублей.

Полицейские задержали 44-летнего жителя Орловского района, обманом выманившего у женщины 4 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по области.

Дама обратилась в полицию и рассказала подробности мошенничества, жертвой которого она стала. Неизвестный мужчина, представившийся знакомым её супруга, подошел к ней на улице и предложил купить несколько кубометров бетона по выгодной цене. Решив, что стройматериал пригодится в ремонте, женщина отдала ему 4 тысячи рублей. «Компаньон» пообещал привезти бетон позже. Позвонив супругу, дама поняла, что ее обманули.

Полицейские выяснили, что мошенником является 44-летний житель Орловского района, который уже является фигурантом похожих уголовных дел. Они находятся на рассмотрении в суде. Впрочем, его не арестовали и на этот раз — в отношении злоумышленника избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.