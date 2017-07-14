Под Мценском выявлен факт незаконного использования ГЭС

Прокуратура вынудила заключить договор.

ООО «Лыковская ГЭС» в Мценском районе Орловской области незаконно эксплуатировала малую гидроэлектростанцию на реке Зуша, сообщили в прокуратуре региона. Факт был выявлен во время проверки.

Также установлено, что компания не спешит заключить договор. Прокуратура через суд хотела обязать «Лыковскую ГЭС» заключить договор водопользования, но фирма сделала это добровольно в ходе рассмотрения иска.