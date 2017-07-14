Сегодня ночью в Орле отфрезеруют Лужковский мост

Если не будет дождя.

Подрядчик «Нерудстрой» планирует в ночь на 15 июля приступить к фрезерованию дороги на улице Поселковой в Орле, сообщили в администрации города. Участок включает в себя Лужковский мост. К работам приступят, если позволят погодные условия. В частности, минувшей ночью ремонт улично-дорожной сети в Орле не проводился.

Напомним, согласно муниципальному контракту, новый асфальт появится на участке от кольцевой развязки до выезда на М-2. Подрядчику предстоит отфрезеровать дорогу, уложить выравнивающий слой и покрытие. Общая площадь составляет 20,3 тысячи квадратных метров. За эти работы «Нерудстрой» получит почти 17,5 миллионов рублей.

Изначально планировалось приступить к ремонту Поселковой в августе, но и.о. главы администрации Орла Александр Муромский потребовал пересмотреть график.