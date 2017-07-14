В Орле осудили мошенника, обманувшего таксистку и продавца картошки

Это были не единственные его жертвы.

Орловский облсуд оставил в силе приговор Заводского районного суда в отношении очень предприимчивого мошенника. Он совершил четыре преступления, причем каждый раз выбирал новую жертву. Ему постоянно удавалось входить в доверие людей, из-за чего они потом лишались денег.

В феврале 2016 года мошенник в магазине надел на себя приглянувшуюся куртку, а потом убедил продавца в том, что ему нужно сбегать расплатиться за такси. Естественно, мужчина не вернулся. Затем жертвой обмана стала таксистка. Хитрый орловец представился директором крупной компании, предложил ей работу и одолжил 5 тысяч рублей мелкими купюрами, заявив, что вскоре вернется c крупной, но скрылся.

Позже мужчина обманул дачника, представившись его соседом. По такой же схеме он попросил у него мелкие купюры в обмен на крупную, получив очередные 5 тысяч. Наконец, последним эпизодом его преступной деятельности стал обман продавца картошки. Пообещав купить у него 20 мешков, мошенник забрал 10 тысяч рублей и скрылся.

Преступника приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.