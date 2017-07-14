В Орловской области стало больше миллионеров

Полк миллионеров региона прирос более чем на 200 человек.

Как сообщили в управлении ФНС по Орловской области, тема декларирования доходов физических лиц была поднята в ходе первого заседания общественного совета при областной налоговой службе. По данным на 1 июля текущего года, жители региона представили 35,8 тысячи деклараций по форме № 3-НДФЛ. Это более чем на 2 тысячи больше показателя прошлого года.

— Что касается структуры доходов граждан, то в 2017 году число декларантов-миллионеров по сравнению с 2016 годом выросло на 208 человек: с 1758 до 1966 человек, — отметила начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц Галина Чекулаева.

По ее словам, большинство представленных документов традиционно составляют декларации с заявленными имущественными и социальными налоговыми вычетами. Однако, несмотря на рост налоговых вычетов, значительно выросла общая сумма НДФЛ, подлежащая уплате в бюджет по представленным налогоплательщиками декларациям. По сравнению с прошлым годом она увеличилась почти на 12 миллионов рублей.