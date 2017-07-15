Орловца отправили в колонию за буйную ревность

Вступил в законную силу приговор в отношении жителя Хотынца.

Как сообщили в суде Хотынецкого района, вынесенный 29 июня обвинительный приговор в отношении местного жителя не только вступил в силу, но и уже приведен в исполнение. Мужчину отправили в исправительную колонию общего режима, и он уже отбывает наказание.

За решеткой ему предстоит провести три года. Привела же его туда ревность. Как следует из материалов дела, мужчина принял изрядную дозу алкоголя, после чего затеял ссору с женой «на почве ревности». Он засыпал женщину обвинениями и сам довел себя до такого состояния, что схватил со стола кухонный нож и всадил его в «область грудной клетки».

К счастью, рана оказалась не смертельной. Мужчина полностью признал вину и раскаялся. Осудили его по статье 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего».