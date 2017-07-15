Орловец зарезал оппонента осколком стекла

Облсуд рассмотрел кассационную жалобу осужденного за убийство.

Президиум Орловского областного суда рассмотрел кассационную жалобу осужденного за убийство на приговор Новосильского районного суда. Мужчина настаивал на своей невиновности и просил отменить вердикт. Однако облсуд согласился с мнением суда первой инстанции о его виновности. Впрочем, пользу от кассации осужденный все же вынес. Срок заключения ему сократили с 11 лет до 10 лет и 10 месяцев.

Как следует из материалов уголовного дела, в день преступления несколько соседей и родственников совместно пилили дрова. После работы отправились в дом, где началось застолье. Поздним вечером вспыхнула ссора. Мужчины вышли на веранду «поговорить». Один из них ударил другого кулаком в лицо.

Тот упал и ударился спиной о газовую плиту. Травма была болезненной, но не смертельной. Однако осужденный не смог остановиться. Он схватил осколок стекла и буквально исполосовал им шею оппонента. В результате тот умер. Свидетелями кровавой драмы стали несколько человек. Один из них согласился помочь убийце сбросить тело умершего в речку. Но пока они договаривались, другой очевидец вызвал полицию.