Под Орлом директор интерната отобрал квартиру у подопечной

И продал ее за бесценок.

Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело в отношении директора учреждения«Тельченский психоневрологический интернат», сообщили в ведомстве.

По версии следствия, подозреваемый совершил отчуждение квартиры у недееспособной опекаемой, которая была в интернате 9 лет. Квартиру он продал за 41 тысячу рублей, нанеся женщине ущерб более чем на 600 тысяч.

— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в СК.