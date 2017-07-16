Орловчанку наказали за торговлю опасными ароматами

Верховский суд признал женщину виновной в продаже контрафакта.

Как сообщили в суде Верховского района, административное дело на продавца магазина было заведено по итогам проверки, проведенной сотрудником полиции. Инспектор обнаружил в торговой точке десять бутылок емкостью по 0,5 литра каждая с надписями на этикетках: «Аромат Хлебный — ароматизатор пищевой натуральный» и «Аромат Цитрон — ароматизатор пищевой натуральный».

Продукция была изъята и направлена на экспертизу. Специалисты установили, что в бутылках находится спиртосодержащая жидкость, которая не соответствует своему наименованию и требованиям реквизитов этикетки. Продукт был признан некачественным и опасным для здоровья и жизни человека. За торговлю контрафактом суд оштрафовал продавца на 1 500 рублей.