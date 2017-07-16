Орловец попал под суд за охотничьи патроны

В Верховье вынесен обвинительный приговор в отношении местного жителя.

Мужчину признали виновным в незаконном хранении боеприпасов. В ходе профилактического оперативного мероприятия сотрудники полиции обнаружили у него дома коробку, в которой находилось 11 охотничьих патронов. Экспертиза признала их пригодными для стрельбы. Боеприпасы оказались изготовленными промышленным способом винтовочными спортивно-охотничьими патронами кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм.

Они относятся к категории боеприпасов к гражданскому нарезному спортивно-охотничьему огнестрельному оружию. Поэтому на них распространяются требования федерального закона «Об оружии». Именно он регулирует оборот огнестрельного оружия и патронов к нему. Данный закон устанавливает запрет: физическим лицам нельзя хранить оружие и патроны без специального разрешения.

Суд учел обстоятельства дела и не отправил «преступника» за решетку. Мужчину наказали 1 годом лишения свободы условно с испытательным сроком 10 месяцев.