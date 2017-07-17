Орловскую область сравнили с Крымом и Чечней

Правительство утвердило предельные уровни субсидирования регионов.
Как сообщается на официальном сайте правительства России, внесены изменения в «Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета субъектам РФ». В соответствии с поправками в качестве базы для расчета предельных уровней софинансирования расходных обязательств регионов будут использоваться уровни расчетной бюджетной обеспеченности на текущий финансовый год.
Самый низкий предельный уровень софинансирования установлен для Москвы – всего 5 процентов. Далее следует Ямало-Ненецкий автономный округ — 14 процентов. Для Орловской области установлен показатель свыше 90 процентов. Наш регион попал в одну группу с Алтаем, Дагестаном, Ингушетией, Карачаево-Черкессией, Крымом, Тывой, Чечней, Камчатским краем, Кировской и Костромской областями, а также Севастополем. Все эти регионы отмечаются низкой бюджетной обеспеченностью собственными доходами и высокой зависимостью от федеральной казны.
Согласно пояснительной записке, «принятые решения позволят федеральным органам исполнительной власти определить объемы софинансирования при предоставлении субсидий на 2018-2020 годы».
Добились! Область, которая ранее сама себя и страну обеспечивала, стала дотационной! Как Камчатка.
Ну Крым-то почему попал, понятно: затраты на Керченский мост, две новые ТЭС, реконструкция эл.линий, строительство новой автотрассы, ремонт дорог, обновление общественного транспорта и пр., а в нашем регионе ничего не делается, только люди мрут как мухи и везде недострой. Или это питерское правительство дает бюджетные деньги другим питерским «браткам» для распила?