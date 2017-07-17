Орловскую область сравнили с Крымом и Чечней

Правительство утвердило предельные уровни субсидирования регионов.

Как сообщается на официальном сайте правительства России, внесены изменения в «Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета субъектам РФ». В соответствии с поправками в качестве базы для расчета предельных уровней софинансирования расходных обязательств регионов будут использоваться уровни расчетной бюджетной обеспеченности на текущий финансовый год.

Самый низкий предельный уровень софинансирования установлен для Москвы – всего 5 процентов. Далее следует Ямало-Ненецкий автономный округ — 14 процентов. Для Орловской области установлен показатель свыше 90 процентов. Наш регион попал в одну группу с Алтаем, Дагестаном, Ингушетией, Карачаево-Черкессией, Крымом, Тывой, Чечней, Камчатским краем, Кировской и Костромской областями, а также Севастополем. Все эти регионы отмечаются низкой бюджетной обеспеченностью собственными доходами и высокой зависимостью от федеральной казны.

Согласно пояснительной записке, «принятые решения позволят федеральным органам исполнительной власти определить объемы софинансирования при предоставлении субсидий на 2018-2020 годы».