Пенсионный фонд

В Орле на Герценском мосту загорелся автобус

17.07.2017 Новости

Фото из соцсетей

Происшествие было ликвидировано до прибытия пожарных.

Как сообщили в орловском ГУ МЧС, 17 июля в 13:28 в Орле на Герценском мосту произошло короткое замыкание в автобусе ПАЗ. Маршрутка №35 ехала в сторону Железнодорожного района и уже на подъезде к концу моста задымилась.

Пассажиры оперативно покинули салон, а водитель смог ликвидировать происшествие до приезда спасателей. Никто не пострадал. Впрочем, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», проезд по Герценскому мосту со стороны Советского района сейчас сильно затруднен.


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Орелград. 2017 год

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