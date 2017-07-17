В Орле на Герценском мосту загорелся автобус

Происшествие было ликвидировано до прибытия пожарных.

Как сообщили в орловском ГУ МЧС, 17 июля в 13:28 в Орле на Герценском мосту произошло короткое замыкание в автобусе ПАЗ. Маршрутка №35 ехала в сторону Железнодорожного района и уже на подъезде к концу моста задымилась.

Пассажиры оперативно покинули салон, а водитель смог ликвидировать происшествие до приезда спасателей. Никто не пострадал. Впрочем, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», проезд по Герценскому мосту со стороны Советского района сейчас сильно затруднен.