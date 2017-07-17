В Орле собрали 7 млрд рублей налогов

Почти на миллиард больше, чем год назад.

Как сообщили в администрации Орловской области, за первое полугодие 2017 года в Орле собрано более 7,3 миллиарда рублей налогов, что на 913 миллионов рублей больше уровня прошлого года.

— За отчетный период в федеральный бюджет поступило свыше 2,1 млрд рублей или 129% к уровню прошлого года. Дополнительно поступило более 520 млн рублей. В территориальный бюджет поступило более 5,1 млрд рублей или 109% к уровню прошлого года. Дополнительно поступило 420,5 млн рублей, — сообщили в администрации.

Основным источником дохода по традиции является НДФЛ — его поступления составили 2,4 миллиарда рублей.