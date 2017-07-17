В Орловской области иномарка отправила в кому 11-летнего велосипедиста

Мальчика доставили в больницу Железногорска.

ДТП произошло 16 июля в 20:05 в деревне Хальзево Дмитровского района, сообщили в УГИБДД по Орловской области. Сообщается, что мальчик на велосипеде «Стелс» ехал по проезжей части дороги и внезапно для водителя «Форда», который двигался рядом с ним, начал разворачиваться. Ребенок не подал сигнал рукой, поэтому водитель не смог сориентироваться.

Мальчик был сбит. От полученных повреждений он впал в кому и с травмой головы был доставлен в больницу города Железногорск Курской области.