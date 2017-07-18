Более сотни орловцев наказали за нарушение антитабачного закона

Результаты контроля за первое полугодие обнародовал Роспотребнадзор.

В региональном управлении Роспотребнадзора подвели итоги контрольных мероприятия за соблюдением Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». В простонародье он более известен как антитабачный закон. Сообщается, что ща первое полугодие было проведено 40 административных расследований и 81 проверка в отношении торговых точек и ИП, реализующих табачные изделия.

— В результате к административной ответственности привлечено 154 виновных лица, в том числе 46 юридических, 84 должностных и 24 физических лица, — сообщили в Роспотребнадзоре. – В частности, были установлены факты нарушения правил продажи табачных изделий, утвержденных постановлением правительства РФ.

Кроме того, 24 орловца были привлечены к административной ответственности за нарушение запрета курения табака на отдельных территориях, в частности в помещениях и на объектах, а также на детских площадках. За отсутствие знаков о запрете курения наказаны 79 виновных лиц. Кроме того, две торговых точки понесли ответственность за завышение регулируемых государством цен.