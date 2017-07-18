Горсовет Орла согласовал кредит для обеспечения школьного питания

Отдавать планируется в июле 2020 года.

На внеочередной сессии горсовета Орла 18 июля депутаты одобрили взятие бюджетного кредита в размере 60 миллионов рублей для организации питания детей в школах Орла до конца 2017 года, сообщили в пресс-службе представительного собрания. Все школьники продолжат бесплатно кормиться в учебных заведениях.

Депутаты одновременно согласовали изменения в бюджете Орла на текущий год и увеличили дефицит — теперь он составляет 356 миллионов рублей. Процентная ставка по 60-миллионному кредиту составит 0,1%. Погасить его планируется до 10 июля 2020 года единовременным платежом.

Вместе с этим для привлечения кредита в залог уйдут земли на улице Автовокзальной.