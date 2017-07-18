Орловскую область отметили за работу с отходами

Официальная статистика подвела итоги работы промышленности Черноземья.

Анализ ситуации представило федеральное издание «Коммерсант». За основу были взяты данные региональных органов статистики. Общий вывод: показатели работы промышленности в регионах Черноземья немного улучшились по сравнению с прошлым годом. Увы, Орловская область оказалась в зоне падения.

Лидером является Воронежская область, в которой индекс промышленного производства (ИПП, характеризует изменение объемов отгрузки продукции в денежном выражении) составил 111,7 процента к аналогичному периоду прошлого года. Положительную динамику ИПП региону во многом обеспечил энергетический комплекс.

Следующей по динамике стала Тамбовская область с ИПП в размере 108,4 процента. Там наилучшие показатели работы в текущем году — у обрабатывающих производств. В Курской области ИПП в первом полугодии составил 104,5 процента, в Липецкой — 102,9. Орловская промышленность в прошедшие месяцы 2017-го показала незначительное снижение — индекс составил 99 процентов.

«В зоне падения он оказался в обрабатывающих производствах (96,6 процента) и у компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых (88,2), — пишет «Коммерсант». — При этом заметный рост показали организации, работающие с отходами. Здесь ИПП составил 123,4 процента. Почти без изменений результаты орловских энергетиков (100,5)».