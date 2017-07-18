Под Орлом подвыпивший хулиган ударил полицейского мобильником

Дмитровский районный суд рассмотрел дело о нападении на представителя власти.

Перед судом предстал местный житель, которого обвинили в применении насилия к представителю власти. Потерпевшим по делу проходил оперуполномоченный полиции. Он получил травму при исполнении служебных обязанностей. Как следует из материалов дела, полицейский нес дежурство у Дмитровского РДК. Он заметил, что из Дворца культуры вышли два молодых человека. Они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Приятели громко бранились и оскорбляли окружающих. Полицейский подошел к ним и потребовал прекратить противоправные действия. Один из хулиганов категорически отказался и повел себе еще более грубо. Его решили задержать для составления административного протокола. В этот момент молодой человек ударил полицейского по голове кулаком, в котором был зажат мобильный телефон.

Травма оказалась неопасной, но болезненной. Суд наказал хулигана штрафом в размере 40 тысяч рублей. Кстати, мобильник фигурировал в процессе в качестве вещественного доказательства.