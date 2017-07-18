Под Орлом похититель проводов погиб от удара током

Попытка кражи закончилась трагедией.

В ночь на 17 июля под опорой ЛЭП в Урицком районе было обнаружено тело 32-летнего местного жителя, сообщили в «Орелэнерго». Он погиб от удара током.

По предварительной информации, мужчину убило во время попытки срезать с линии алюминиевый провод. По факту инцидента проводится доследственная проверка.

— МРСК Центра напоминает: попытки хищения электрооборудования и его элементов смертельно опасны! Кроме того, подобные действия уголовно наказуемы. Пострадать от них могут и добросовестные потребители, поскольку кражи приводят к отключениям электроэнергии в жилых домах, на промышленных и социальных объектах, — сообщили в орловском филиале «МРСК Центра».