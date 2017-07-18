Под Орлом воронежская фирма испортила 10 соток земли

Должностное лицо получило штраф.

Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, ОАО «Воронежтрубопроводстрой» при проведении работ по замене трубопровода в Залегощенском районе повредило плодородный слой почвы. Фирма халатно отнеслась к работе, и строители перемешали ценную почву с нижележащими слоями.

— В результате отбора почвенных образцов и проведения почвоведческой экспертизы факт уничтожения плодородного слоя подтвердился. Площадь нарушенного земельного участка составила 1037,42 квадратных метров, — сообщили в Россельхознадзоре.

Должностное лицо компании было привлечено к ответственности. Суд выписал штраф в размере 10 тысяч рублей.