В Мценске двое воров украли у женщины десять центов

По ним их и вычислили.

Десятицентовая монета помогла мценским стражам порядка раскрыть кражу продуктов и денег из дома местной жительницы, сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области. Амчанка заявила в полицию о краже из ее дома продуктов и 1100 рублей. Помимо всего прочего, преступники унесли с собой 10 центов.

Мелкая монета и позволила раскрыть кражу. Продавщица местного магазина рассказала, что двое мужчин, расплачиваясь за покупки, передали ей десять центов. Женщина не приняла деньги, но «диковинку» выкупил другой клиент. Полицейские нашли воров — ими оказались 55-летний и 28-летний жители села Спасское-Лутовиново. Они сознались в краже.

— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, другому — подписка о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.