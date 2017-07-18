В Орле усилили контроль за крабом из Норвегии

Зарубежный морской деликатес включен в группу риска.

Как сообщили в Территориальном управлении Россельхзознадзора, усилен лабораторный контроль на ввоз мяса краба с предприятия Норвегии. Информация об этом официально доведена до сведения всех заинтересованных юридических лиц. Аналогичное предупреждение ведомство адресовало и жителям региона.

Контроль усилен «в связи с первичным выявлением запрещенных и вредных веществ (мышьяк) в мясе краба (естественная среда обитания) из Норвегии с предприятия: № ST343 HITRAMAT AS».

— Вводится режим усиленного лабораторного контроля в отношении подконтрольной продукции с указанного предприятия по выявленной группе риска, — пояснили в ТУ Россельхознадзора.