В Орловской области увеличили план по строительству ФАПов

Добавили 6 объектов.
В Орловской области планируется построить 56 фельдшерско-акушерских пунктов вместо 50 ранее запланированных, сообщил руководитель департамента строительства области Денис Блохин на рабочем совещании 17 июля.
ФАПы в селе Мужиково Новосильского района и селе Никольское Свердловского района находятся в стадии проектирования. На строительство 38 фельдшерско-акушерских пунктов оформлены земельные участки, в ноябре 2017 года будет завершена аналогичная работа по остальным 18.
По словам губернатора Орловской области Вадима Потомского, на 2018 год планируется заложить в бюджете Орловской области 600 миллионов рублей на лекарственное обеспечение населения вместо 333 млн в текущем году.
А зачем позакрывали ранее существовавшие ФАПы и участковые больницы? Теперь только земучастки отводят, а когда, и будут ли, построят? Про отсутствие медкадров я молчу, при отсутствии жилья и низкой зарплате кто туда поедет?