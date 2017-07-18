В Орловской области увеличили план по строительству ФАПов

Добавили 6 объектов.

В Орловской области планируется построить 56 фельдшерско-акушерских пунктов вместо 50 ранее запланированных, сообщил руководитель департамента строительства области Денис Блохин на рабочем совещании 17 июля.

ФАПы в селе Мужиково Новосильского района и селе Никольское Свердловского района находятся в стадии проектирования. На строительство 38 фельдшерско-акушерских пунктов оформлены земельные участки, в ноябре 2017 года будет завершена аналогичная работа по остальным 18.

По словам губернатора Орловской области Вадима Потомского, на 2018 год планируется заложить в бюджете Орловской области 600 миллионов рублей на лекарственное обеспечение населения вместо 333 млн в текущем году.