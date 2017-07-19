Мценский «шизофреник поневоле» добился справедливости в суде

Михаила Лякишева признали здоровым.

Житель Мценска Михаил Лякишев добился признания себя психически здоровым. Решение об отмене райсуда признал Орловский областной суд, сообщает телеканал НТВ. Заседание шло три часа.

— Я рад, что Орловский областной суд не пошел на поводу у Мценской межрайонной прокуратуры и принял законное и справедливое решение, — сказал Михаил.

Напомним, Михаил Лякишев проходил медкомиссию для получения лицензии на оружие. Психиатр потребовала у него военный билет, но мужчина отказался его предоставлять — документа нет в обязательном перечне. Врач написала в его карточке «Расстройство личности под знаком вопроса».

Позже — уже после того, как диагноз был исправлен на «Здоров», — в психическом здоровье Лякишева усомнилась прокуратура. Его вновь лишили лицензии. Мценский райсуд решил, что признаком нестабильного состояния амчанина являются… многочисленные жалобы.