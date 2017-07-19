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Мценский «шизофреник поневоле» добился справедливости в суде

19.07.2017 Важное, Новости

Михаила Лякишева признали здоровым.

Житель Мценска Михаил Лякишев добился признания себя психически здоровым. Решение об отмене райсуда признал Орловский областной суд, сообщает телеканал НТВ. Заседание шло три часа.

— Я рад, что Орловский областной суд не пошел на поводу у Мценской межрайонной прокуратуры и принял законное и справедливое решение, — сказал Михаил.

Напомним, Михаил Лякишев проходил медкомиссию для получения лицензии на оружие. Психиатр потребовала у него военный билет, но мужчина отказался его предоставлять — документа нет в обязательном перечне. Врач написала в его карточке «Расстройство личности под знаком вопроса».

Позже — уже после того, как диагноз был исправлен на «Здоров», — в психическом здоровье Лякишева усомнилась прокуратура. Его вновь лишили лицензии. Мценский райсуд решил, что признаком нестабильного состояния амчанина являются… многочисленные жалобы.

 


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