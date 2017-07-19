Утонувшая в Мценске школьница успела спасти подругу

Стали известны подробности трагедии на воде.

11-летняя школьница, которая 11 июля днем утонула в реке Зуша в Мценске, перед гибелью успела спасти из воды подругу. Детали происшествия опубликовал «Орловский меридиан».

По словам подруги погибшей, которая отдыхала вместе с ней, три девочки зашли в воду в районе Коммашевского моста и отплыли далеко от берега. Их начало уносить сильное течение. Мама одной из девочек прыгнула в воду и спасла дочь. Другой утопающей помогла выбраться 11-летняя школьница, но сама она лишилась сил и не смогла спастись.

Тело ребенка было найдено через два часа.