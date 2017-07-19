В Болховском районе пропал 55-летний мужчина

Его поиском занимаются полиция и волонтеры.

В Орловской области организованы поиски 55-летнего Владимира Воробьева, жителя села Плоское Болховского района. Об этом сообщили в орловском представительстве поискового отряда «Лиза Алерт».

Мужчина вышел из дома 7 июля, и с тех пор его местоположение неизвестно. Приметы: рост 174 см, худощавый, волосы короткие черные, голубые глаза. Был одет в легкую черную ветровку, темно-синее трико и черные шлепанцы. Пропавший может быть дезориентирован и нуждаться в медпомощи.

Всем, кто располагает сведениями о пропавшем, просьба позвонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 02, 102.