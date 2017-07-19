В Ливнах на солнцекараул подростки держали в страхе весь город

Хулиганы раскрасили несколько машин и выкатывали контейнеры на дорогу.

О последствиях солнцекараула в Ливнах рассказала местная газета «Уездный город». Напомним, языческий праздник в ночь на 12 июля очень популярен в Орловской области. Издание отмечает, что в последние годы любители обряда не наносили большой ущерб городу, но в этот раз он был весьма заметен.

На улице Октябрьской хулиганы из баллончиков расписали несколько автомобилей. В поселке Набережном молодежь выкатила мусорные контейнеры на улицу и жгла шины. Некоторые автолюбители даже решили дежурить ночью, чтобы не допустить разгула вредительства.