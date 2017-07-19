В Ливнах уклонист восемь лет скрывается от армии

Местное издание «Уездный город» рассказало об итогах весеннего призыва в районе.

В Ливенском районе 9 человек уклонились от прохождения воинской службы. Подавляющее большинство — 8 уклонистов — приходится на районный центр. Военкоматы так и не нашли их.

Своеобразным рекордсменом среди уклонистов стал 26-летний житель поселка Совхозный. Сотрудники военкомата не могут найти его с 2009 года. Через год он уже не сможет подлежать призыву и получит справку вместо военного билета. Кроме того, пять призывников не заявляют о себе уже четыре года.

В этом году из Ливенского района в армию отправились более 130 человек.