В Орле невинно осужденный засудил Минфин

Суд обязал государство компенсировать мужчине нравственные страдания.

Орловский областной суд удовлетворил исковые требования местного жителя, который обвинил государственные органы в причинении ему морального вреда. Как следует из материалов дела, в прошлом году на мужчину, кстати, многодетного отца, завели уголовное дело за кражу. Более того, суд Советского района признал его виновным и наказал штрафом.

Однако осужденный обжаловал приговор и добился оправдания. В его действиях не нашли состава преступления. Апелляционная инстанция предоставила ему право на реабилитацию, чем мужчина и воспользовался. Он подал иск к Министерству финансов РФ, потребовав деньгами компенсировать причиненные ему страдания.

Истец оценил их в 250 тысяч рублей. Он заявил, что из-за уголовного преследования «не имел возможности в полной мере обеспечивать семью, а среди его знакомых были распространены порочащие сведения о его преступной деятельности, что умаляло его честь, достоинство и доброе имя». Суд удовлетворил иск, но снизил заявленную сумму компенсации до 45 тысяч рублей.