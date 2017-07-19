В Орле обследуют расползающуюся девятиэтажку на Жилинской

Выбрана фирма для экспертизы.

Девятиэтажному дому №2 по улице Жилинская, в подъезде которого появились трещины, предстоит экспертиза технического состояния, сообщили в администрации Орла. За 93 тысячи рублей эту работу проведет компания «Неско», которая стала победителем аукциона. Заключение будет выдано в течение ближайшего месяца. После этого власти будут планировать дальнейшие действия в отношении дома.

Дом №2 по ул. Жилинская был построен в три этапа. Первая и вторая очереди сдавались в 1990-х годах, третья — в 2000-м году. Проект возводился методом народной стройки, когда отдельные ведомства и предприятия строили свой жилфонд. В настоящее время в одном из подъездов дома на стенах появились трещины.