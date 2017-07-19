В орловской деревне коровы стали причиной «стихийного бедствия»

Они гуляют повсюду, поскольку хозяйка считает их священными животными, как в Индии.

Деревню Второй Воин Мценского района оккупировали коровы. Они не дают прохода жителям, уничтожая их урожай. Необычную историю рассказало «Орловское информбюро». Все 30 коров в деревне принадлежат 83-летней пенсионерке Клавдии Бологовой, которая держит их на естественном вскармливании и естественном доении.

Животные гуляют повсюду — в чужих дворах и на дорогах. Как правило это становится причиной уничтожения урожая.

— Были огурцы – все уничтожены, фасоль – похватали все макушки, 64 кочаны капусты съели, — жалуется жительница деревни Валентина Бывших.

После того, как жители отгородили свои огороды колючей проволокой, они тут же нашли ее перекусанной — чтобы коровам ничего не мешало питаться чужим добром. Зафиксирован случай, когда у лежащего пьяного мужчины коровы съели шапку. Один раз буренки забрели на кладбище, за что пенсионерка была оштрафована местной администрацией.

По словам начальника управления ветеринарии Орловской области Виталия Сиротина, власти хотят помочь женщине — побеседовать с ней и найти возможных покупателей коров. Впрочем, спокойную жизнь сельчанам это не гарантирует.