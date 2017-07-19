В Орловской области за четыре года стали производить вдвое больше мяса

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства Орловской области, в 2016 году в регионе было произведено 45,7 тысяч тонн мяса крупного рогатого скота в живой массе. Этот показатель в 1,9 раза превышает уровень 2012 года. В настоящее время в регионе переработку мясного сырья осуществляют 12 предприятий.

— В 1 квартале 2015 года ООО «Знаменский СГЦ» ввел в эксплуатацию цех по переработке мяса (ветчинные продукты) мощностью 40 тонн/сутки. В 2015 году ОАО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат» возобновил деятельности по убою скота и производству колбасных изделий, — добавили в облправительстве.