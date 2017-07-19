В «Орловском полесье» пройдут народные гуляния

Главным гостем праздника станет автор-исполнитель Андрей Селиванов.

Как сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии РПЦ, 21 июля в праздник Казанской иконы Божией Матери в национальном парке «Орловское полесье» стартуют народные гуляния. Они начнутся в полдень у часовни во имя Казанской иконы на озере Старом.

— Гуляния продлятся два дня — 21 и 22 июля, — сообщили в митрополии. — Для желающих, со своими палатками, будет организована возможность переночевать в палаточном лагере.

Главным гостем концертной части станет православный автор-исполнитель Андрей Селиванов из Москвы. Также программой запланированы крестный ход, выступления музыкальных коллективов, песни и танцы на свежем воздухе, литературные беседы, продажа книг и кулинарной продукции.