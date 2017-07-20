Названа реальная зарплата орловских почтальонов

Проблемы работы почтовых отделений обсудили в Орловском районе.

Как сообщается на сайте администрации Орловского района, местные жители неоднократно обращались к властям с острыми вопросами о работе сельских почтовых отделений. Отмечено, что на территории района функционирует 34 сельских отделения почтовой связи и одно городское в поселке Знаменка. Временно неработающих ОПС нет, но на сокращенном режиме работы находятся два отделения — в деревнях Жилина и Нижняя Лужна. Кроме того, пять дней в неделю работает 16 отделений, четыре дня в неделю — также 16 отделений, три дня — три ОПС.

Размер зарплаты устанавливается ФГУП «Почта России». Сотрудники могут получать дополнительные поощрения. Однако, отмечают в администрации, большинство почтальонов, операторов и даже начальников почтовых отделений работают не на полную ставку, а на 0,5 — 0,93 ставки. При этом объем работы не уменьшается. Каждый почтальон обслуживает по 5-6 населенных пунктов.

«По итогам 2016 года было отмечено 50 процентов нерентабельных почтовых отделений в районе, — говорится в сообщении. — При этом в одном из успешно работающих и востребованных почтовых отделений связи в деревне Жилина открыты вакансии начальника, оператора и почтальона. Также открыты вакансии почтальона в ОПС поселке Куликовский и начальника ОПС в поселке Стрелецкий. Почтовое отделение в Спасском сельском поселении постоянно на грани закрытия — оплата труда почтальона (по факту 2000 рублей) не привлекает сотрудников».

Напомним, что ранее губернатор Орловской области Вадим Потомский на аппаратном совещании призвал проработать вопрос о повышении зарплат работникам почты.