Орловское МЧС провело учения в многоэтажке

Условный пожар был ликвидирован.

19 июля сотрудники ГУ МЧС по Орловской области провели отработку навыков по тушению пожара в высотном здании. Объектом был выбран 17-этажный дом №27 по улице Раздольной.

Сигнал тревоги поступил в 15 часов. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место по повышенному номеру. По замыслу учений в квартире на девятом этаже произошло короткое замыкание, загорелась мебель, люди на задымленных этажах просят о помощи.

— На учении был задействован автоколенчатый подъемник с высотой подъема до 50 метров. Для мониторинга складывающейся обстановке был использован беспилотник. Огнеборцы успешно справились с поставленными задачами. После этого прозвучал сигнал об окончании учения, — сообщили в МЧС.