Под Орлом в ДТП с микроавтобусом пострадали четверо

Обстоятельства аварии выясняются.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области, в Покровском районе близ населенного пункта Дубинкина произошла авария с участием микроавтобуса «Тойота». Автомобиль ехал по трассе «Орел-Тамбов» в сторону Ливен. В машине находилось 7 человек, включая водителя. Он не справился с управлением, и минивэн перевернулся. По данным «ОрелГрада», на автомобиле были номера Краснодарского края.

В ДТП пострадали 4 человека, в том числе два ребенка 4 и 13 лет. Они госпитализированы в Покровскую ЦРБ. На месте продолжают работать сотрудники УГИБДД.