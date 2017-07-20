Подрядчик отсудил у мэрии деньги за ремонт Красного моста

Арбитражный суд Орловской области обязал мэрию погасить долги за дорожный ремонт.

Иск в суд подала компания ООО «Арида», которая в прошлом году получила муниципальный контракт на ремонт улично-дорожной сети в Орле. Заказчиком работ выступило МКУ «УКХ г. Орла». Подрядчик обязался выполнить ремонт дорожного покрытия на Красном мосту и мосту «Дружба», а также на улицах Карачевской, 1-й Курской, Степана Разина и набережной Дубровинского.

Стоимость контракта составила 89,6 миллиона рублей. Впрочем, фактически выполненные работы были приняты на 59,5 миллиона рублей. Однако из-за дефицита бюджетных средств МКУ «УКХ» заплатило не всю сумму. За заказчиком остался долг в размере 3,4 миллиона. Арбитражный суд удовлетворил иск и обязал администрация Орла найти в бюджете средства для погашения обязательств за дорожный ремонт.