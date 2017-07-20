В Орле сотрудника муниципальной УК оштрафовали на 25 тысяч

МУП «ЖРЭП» (Заказчик) не содержало общее имущество дома в надлежащем состоянии.

Как сообщили в Управлении государственной жилинспекции Орловской области, по итогам проведения проверки исполнения предписания должностное лицо управляющей компании МУП «ЖРЭП» (Заказчик) было оштрафовано на 25 тысяч рублей в связи с неудовлетворительным состоянием общего имущества многоквартирного дома № 55 по ул. 1-й Курской в г. Орле.

Ранее ЖРЭП получил предписания по устранению недостатков, но не выполнил их. Мировой суд признал виновным сотрудника компании. Ранее этот же человек также не исполнил другое предписание жилинспекции, которое касалось дома №16 по пер. Почтовому.