Читатели «ОрелГрада» не нашли достойных поста сити-менеджера

Подводим итоги опроса.

Сегодня, 21 июля, в Орле пройдет заседание конкурсной комиссии по замещению должности главы администрации областного центра. Имена семи кандидатов, подавших заявки, стали известны неделю назад. Тогда же «ОрелГрад» предложил читателям выбрать среди них того, кто наиболее заслуживает стать сити-менеджером Орла.

В опросе победил вариант «Никто из перечисленных» — за него проголосовали 32% респондентов, которых не устроила ни одна из кандидатур. Впрочем, если бы графы «против всех» в голосовании не было, то победил бы депутат облсовета Руслан Перелыгин — 18,4%. Чуть меньше набрал глава администрации Ливен Николай Злобин — 15,7%, за ним расположился бывший глава Мценска, депутат облсовета Сергей Волков — 12,2%.

Примерно поровну — 9,6% и 8,8% соответственно — набрали действующие чиновники мэрии: замглавы администрации Роман Игнатушин и и.о. сити-менеджера Александр Муромский. Аутсайдерами стали глава Заводского района Юрий Студенников и замгендиректора «Орелводоканала» Юрий Валуев.

Напомним, конкурсная комиссия по итогам собеседования рекомендует горсовету проголосовать за самого подходящего, по их мнению, кандидата. Будет любопытно узнать, совпадет ли мнение жителей Орла и властьимущих. Наша редакция предполагает, что этого не произойдет. Ну а в том, что предложенная кандидатура будет согласована горсоветом, никакого сомнения и не возникает — учитывая единодушие представителей партии большинства, голосование не выйдет за рамки формальности.