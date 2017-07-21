Под Орлом перевернулся автомобиль «Орелтранссигнала»

ДТП произошло в поселке Знаменка.

21 июля в 10:25 в поселке Знаменка Орловского района у поворота на Знаменскую богатырскую заставу столкнулись два автомобиля «Лада Гранта», сообщили в МЧС. Как стало известно «ОрелГраду», одна из машин — белого цвета — принадлежит «Орелтранссигналу».

Оба автомобиля ехали по направлению к поселку городского типа от Орла. В один момент серебристая «Гранта» пошла на обгон, и в это же время белая «Лада» начала совершать поворот налево. После столкновения машина «Орелтранссигнала» перевернулась.

В МЧС уточнили, что в ДТП пострадал 26-летний водитель перевернувшейся «Гранты». Он доставлен в больницу. На месте аварии был замечен директор «Орелтранссигнала» Егор Залыгин, который прибыл посмотреть, что произошло.