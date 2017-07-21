Пенсионный фонд

Под Орлом перевернулся автомобиль «Орелтранссигнала»

21.07.2017 Важное, Новости

ДТП произошло в поселке Знаменка.

21 июля в 10:25 в поселке Знаменка Орловского района у поворота на Знаменскую богатырскую заставу столкнулись два автомобиля «Лада Гранта», сообщили в МЧС. Как стало известно «ОрелГраду», одна из машин — белого цвета — принадлежит «Орелтранссигналу».

Оба автомобиля ехали по направлению к поселку городского типа от Орла. В один момент серебристая «Гранта» пошла на обгон, и в это же время белая «Лада» начала совершать поворот налево. После столкновения машина «Орелтранссигнала» перевернулась.

В МЧС уточнили, что в ДТП пострадал 26-летний водитель перевернувшейся «Гранты». Он доставлен в больницу. На месте аварии был замечен директор «Орелтранссигнала» Егор Залыгин, который прибыл посмотреть, что произошло.

Егор Залыгин (слева). Фото из соцсетей


Оставьте первым комментарий

Ответить

Ваш электронный адрес не будет опубликован.




Орелград. 2017 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования